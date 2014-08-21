纽约期市：期棉小涨，因技术面强劲和德州天气干燥

路透纽约8月21日 - 期棉周四小涨，受强劲的技术面，以及德州天气干燥提振。

指标ICE-12月期棉 收涨0.11美分，或0.2%，报每磅65.92美分。

昨日大涨后为部分生产商提供了卖出良机，抵消了投资者买盘。

交易商称，本周买盘重现导致技术信号发生转变。周三价格飙升，并收在近期移动均线之上。

种植面积增加以及德州在种植季稍早迎来急需的降雨，使美国棉花产量将触及四年高位的预期升温。美国是全球最大棉花出口国。

但德州天气本月转干，使对该地区棉花收成的担忧重燃，进一步支撑期棉价格。

尽管如此，期棉合约周四仍然承压，因美国农业部报告，上周棉花出口销售再度减少。截至8月14日当周，海外买家购买15.56万包棉花。

根据路透对美国农业部数据的评估，此为6月底以来美国2014/15年棉花销售的最低水平。(完)

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