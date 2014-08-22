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市场报道 | 2014年 8月 23日 星期六 04:09 BJT

纽约期市：期棉连升第四日，因德州天气干燥引发供应忧虑

路透纽约8月22日 - 期棉周五延续涨势，连涨第四日，因主要棉花种植州德州天气干热引发供应忧虑。

指标ICE-12月期棉合约 收涨0.26美分，报每磅66.18美分。

"天气状况不佳，影响西德克萨斯棉花的生长，"经纪公司Brown & Co.的Kevin Brown表示。

Brown表示，在旧作售罄，而新作尚未收割的空档期出现的供应缺口，以及中国华北平原干旱的臆测也扶助提振期棉价格。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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