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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 05:24 BJT

纽约期市：期棉上扬，因谷物市场和股市攀升

路透纽约10月28日 - 期棉周二上扬，市场在清淡交投中呈区间走势，受助于外围市场涨势。

交投最活跃的ICE-12月期棉 收涨0.8美分，或1.3%，报每磅64.47美分。

谷物价格劲扬，以及金融市场攀升扶助推高期棉价格。

美元指数 走低也扶助提振以美元计价的商品。

美国农业部周一公布，截至10月26日当周，美国棉花收割率为约42%， 远高于之前一周的29%，也高于41%的五年均值。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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