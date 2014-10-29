纽约期市：期棉劲扬，受助于技术信号和谷物市场涨势

路透纽约10月29日 - 期棉周三放量跳升逾2%，至三周高位，因技术信号促使交易商纷纷回补空头头寸，谷物市场走强也提供支撑。

交投最活跃的ICE-12月期棉 盘中触及65.99美分的高位，收涨0.88美分，或1.4%，报每磅65.35美分。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明公布后指标期棉缩减涨幅。美联储周三结束月度购债计划，并暗示尽管全球很多国家的经济出现放缓迹象，但对美国经济将沿着既定轨道复苏有信心。

美国豆粕急升约7%，因收割开局缓慢迫使投资者回补空头头寸。大豆等谷物市场上扬通常会提振棉花市场。

交易商称，价格升穿64.65和65.65美分等关键水准后触发的止损买盘助燃期棉的凌厉涨势。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)