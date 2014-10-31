纽约期市：期棉走低，但本月上扬4%

香港热股：中国华融早盘反弹逾5%，券商指丰盛事件此前反应过度
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透纽约10月31日 - 期棉周五小跌，因备受关注的商品指数基金展期对市场造成的拖累，盖过了空头回补和利好技术信号引发的结清头寸操作对价格的提振。
交投最活跃的ICE-12月期棉 盘中下跌多达1.8%，后大幅缩减跌幅，收盘仅小跌0.05美分，或0.08%，报每磅64.45美分。
该合约本月上扬4%，上月重挫逾8%，并触及五年低位。
期棉价格在最后时刻缩减跌幅，因对交投最活跃的12月合约的卖盘枯竭。一段时间以来，备受关注的商品指数基金将多头头寸从12月合约展期至远月合约。
美国政府周五盘后发布的一份报告显示，截至10月28日当周，投机客削减净空头头寸。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。