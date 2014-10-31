纽约期市：期棉走低，但本月上扬4%

路透纽约10月31日 - 期棉周五小跌，因备受关注的商品指数基金展期对市场造成的拖累，盖过了空头回补和利好技术信号引发的结清头寸操作对价格的提振。

交投最活跃的ICE-12月期棉 盘中下跌多达1.8%，后大幅缩减跌幅，收盘仅小跌0.05美分，或0.08%，报每磅64.45美分。

该合约本月上扬4%，上月重挫逾8%，并触及五年低位。

期棉价格在最后时刻缩减跌幅，因对交投最活跃的12月合约的卖盘枯竭。一段时间以来，备受关注的商品指数基金将多头头寸从12月合约展期至远月合约。

美国政府周五盘后发布的一份报告显示，截至10月28日当周，投机客削减净空头头寸。(完)

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