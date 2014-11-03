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市场报道 | 2014年 11月 4日 星期二 05:39 BJT

纽约期市：期棉走低，受累于展期相关交易

路透纽约11月3日 - 指标期棉周一走低，因备受关注的商品基金展期重压期棉价格，并导致市场走势振荡。

交投最活跃的ICE-12月期棉 收跌0.2美分，或0.3%，报每磅64.25美分。

该合约较次月三月合约 的溢价从之前的1.43美分降至0.98美分，因交易商将多头头寸从现货月合约展期至远月合约。

3月期棉合约 收涨0.35美分，或0.6%，报每磅63.27美分。

今日交投震荡，因指数基金展期所带来的压力与棉纺厂需求和技术性买盘疲弱的影响相互抵销。12月合约价格仍守在短期移动均线之上，被视为技术面利好的迹象。

法国兴业银行的分析师在一份报告中称，S&P GSCI商品指数和彭博商品指数调整权重，对棉花、咖啡、期镍和期铝的影响将会最大。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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