纽约期市：期棉走低，受累于基金展期和商品市场普跌之势

路透纽约11月4日 - 期棉周二走低，受累于备受关注的商品指数基金展期，和商品市场的普跌之势。

交投最活跃的ICE-12月期棉 回落1.45美分，或2.3%，收报每磅62.80美分，录得逾一个月以来最大单日跌幅。

汤森路透/Core Commodity CRB指数 的19中成份商品多数走低，其中油市跌幅最大。

现货月期棉合约 收在短期移动均线之下。

指数基金正在进行展期，将多头头寸展期至远月合约，使现货月合约 承受的压力尤其大。

12月合约 较次月3月合约 的溢价继续回落，从之前的0.98美分下跌至0.83美分。

Informa Economics周二预计，美国棉花产量为1,648万包，低于10月的预期，但高于美国政府的官方预估。

部分交易商预计，美国农业部将上调2015年7月底2014/15作物年度结束时的美国棉花库存预估，因出口减少和产量增加。农业部将在下周一公布最新供需报告。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)