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亚洲 | 2014年 11月 8日 星期六 04:31 BJT

纽约期市：期棉在震荡交投中上涨，因选择权相关交易

路透纽约11月7日 - 期棉周五在震荡交投中跳升，扭转稍早跌势，成交放量，因选择权相关交易以及备受关注的商品指数基金展期，市场聚焦下周的美国农业部月报。

交投最活跃的3月合约 上扬0.33美分，或0.5%，报每磅62.61美分。现货月12月合约 一度大涨近2%，之后收高0.77美分或1.2%，报63.96美分。

因交易商将多头仓位从12月合约展期，期价在盘中多数时间承压。在12月合约选择权到期前，选择权相关交易令市场波动性增加。

美国农业部周一将发布月度供需报告，市场普遍预计2015年7月底全球棉花库存增加，因产量上升，主要是印度增加种植面积。

交易商称，2014/15年度美国库存预计将被上修，因出口需求降低。美国产量预计持稳至小增。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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