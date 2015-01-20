纽约期市：期棉跌至2009年以来最低，因美元走强和中国成长放缓

路透纽约1月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二放量下跌超过2%，至2009年9月以来最低，受累于美元走强、中国成长放缓和油价下跌。
交投最活跃的ICE-3月期棉 收跌1.44美分，或2.4%，报每磅57.79美分，略高于日内触及的现货月合约2009年9月以来最低57.77美分。
汤森路透初步数据显示，总成交量超过3.5万口，较250日均值高出近一倍。
美元指数 上扬约0.5%，因数据显示中国成长放缓的幅度不及预期。且国际货币基金组织(IMF)称美国经济成长的步伐快于全球多数主要国家。
1400GMT，美国交易商结束长周末重返市场，使期棉跌势加速。
期棉回落与今日油价急挫的走势一致。油价盘中急跌5%。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)