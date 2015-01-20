纽约期市：期棉跌至2009年以来最低，因美元走强和中国成长放缓

《汇市简讯》欧元/美元守住支撑位，但仍走势沉重

2220GMT * 欧元/美元亚洲开盘小幅下滑，此前测试位于1.0850/50的支撑位 * 自法国总统大选第一轮投票以来，欧元/美元已经在1.0850/60之间触底反弹五次 * 200日移动均线切入位1.0827有更多支撑，是第二道支撑位 * 10年期美债收益率升至2.41%，帮助支撑美元 * 1.0900之前有欧元/美元卖盘，10日移动均线切入位1.0912构成阻力 (完) (编译 杜明霞；审校 戴素萍)