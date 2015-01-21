纽约期市：棉纺厂买盘带动期棉从五年低位小幅反弹，关注ECB购债计划

路透纽约1月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三从逾五年低位小幅反弹，因有消息称欧洲央行的购债提议显示将给宏观经济带来支撑，但由于交易商等待周四出炉的美国出口销售数据，市场交投受限。

交投最活跃的ICE-3月期棉 收涨0.22美分，或0.4%，报每磅58.01美分，稍早延续前日跌势，触及2009年9月以来最低57.67美分。

交易商称，较之市场基本面，期棉近几日的走势更多受宏观经济事件的影响。昨日，期棉急跌2.4%，录得12月31日以来最大单日跌幅，因最大棉花消费国中国的经济成长放缓，且油价回落。

商品投资公司Logic Advisors的合伙人Ron Lawson称，欧洲央行计划每月购债500亿欧元的消息可能也给期棉市场提供了一定的支撑。

另外，棉纺厂买盘也扶助支撑市场，他们认为周二、周三触及的低位很有吸引力，Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。

“在这些水平又买入美国棉花的意愿，”Rose说，他还表示，来自投机客的持续卖压将阻止期棉进一步上行。

在市场逼近58.50美分前，不会出现空头回补引发的涨势，他说。(完)

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