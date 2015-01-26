纽约期市：期棉录得八周半最大单日涨幅，因投机客回补空头

路透纽约1月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一从前一日触及的近五年半低位反弹，录得八周半以来最大单日涨幅，因在上周五盘后交易商头寸报告公布后，投机客回补空头。

交投最活跃的ICE-3月期棉合约 上扬1.32美分，或2.3%，收报每磅58.62美分，为2014年11月6日以来最大单日涨幅。

美国商品交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，投机客的净空头头寸增至20,165口，为近四个月来最高水平，因期棉价格跌向2009年9月以来最低水平。

在意识到其抛售程度后，投机客周一停止卖出，且很多开始回补空头，推高期棉价格，Wedbush Securities的高级棉花专家Sharon Johnson表示。

投机客卖盘造成的影响部分被来自棉纺厂的强劲买需所抵消，棉纺厂利用价格下跌的机会买入，防止了期棉价格进一步走低，并使投资者相信目前是回补空头的好时机，Johnson说。

在1900 GMT前后，期棉价格升穿58.50美分的关键心里位，触发自动买入指令，令涨幅被放大，成交也放量，Keith Brown and Co的所有人兼棉花交易员Keith Brown称。(完)

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