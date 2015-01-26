纽约期市：期棉录得八周半最大单日涨幅，因投机客回补空头

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透纽约1月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一从前一日触及的近五年半低位反弹，录得八周半以来最大单日涨幅，因在上周五盘后交易商头寸报告公布后，投机客回补空头。
交投最活跃的ICE-3月期棉合约 上扬1.32美分，或2.3%，收报每磅58.62美分，为2014年11月6日以来最大单日涨幅。
美国商品交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，投机客的净空头头寸增至20,165口，为近四个月来最高水平，因期棉价格跌向2009年9月以来最低水平。
在意识到其抛售程度后，投机客周一停止卖出，且很多开始回补空头，推高期棉价格，Wedbush Securities的高级棉花专家Sharon Johnson表示。
投机客卖盘造成的影响部分被来自棉纺厂的强劲买需所抵消，棉纺厂利用价格下跌的机会买入，防止了期棉价格进一步走低，并使投资者相信目前是回补空头的好时机，Johnson说。
在1900 GMT前后，期棉价格升穿58.50美分的关键心里位，触发自动买入指令，令涨幅被放大，成交也放量，Keith Brown and Co的所有人兼棉花交易员Keith Brown称。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)