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市场报道 | 2015年 1月 30日 星期五 04:27 BJT

纽约期市：出口数据带动期棉上涨，但美元走强限制涨幅

路透纽约1月29日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四连涨第四日，因美国连续第三周公布强劲的出口销售数据，不过涨幅受限，因美元走强以及商品市场表现普遍疲弱。

交投最活跃ICE-3月期棉合约 上扬0.13美分，或0.2%，收报每磅59.57美分，在美国农业部公布周度出口销售数据后，一度升至59.78美分。

农业部报告显示，上周净销售大陆棉54.62万包，付运27.4万包，均触及本市场年的高位。最大消费国中国再度成为最大买家，购买17.7万包，越南紧随其后，购买17.48万包。

交易商称，销售数据超过了40-50万包的市场预估。但因在过去三日中，市场已经消化了上周出口销售数据将很强劲的预期，使价格涨幅受限。

另外，通缩压力和商品市场普跌限制期棉涨幅。

美元走强也重压期棉。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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