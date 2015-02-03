纽约期市：期棉触及一个月高位，因投资人买入和美元下滑

路透纽约2月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二升至逾一个月高位，因投资人在较广泛商品市场逢低承接、美元下挫以及在期棉价格升穿关键的技术和心理水准后触动止损买盘。

交投最活跃ICE-3月期棉合约 上涨1.56美分，或2.6%，收报每磅61.45美分，稍早上升至日高61.51美分，此为12月31日来最高水平。今日升幅为11月26日来最大。

交易商表示，周二的大涨更多可能是受到投资人在商品市场广泛买入带动，他们所指的是油价和谷物市场出现反弹。

交易商称，美元指数跌至1月22日来最低，也带动棉价。

交易商还表示，3月期棉在50日移动均线切入位59.93美分寻获支撑，升穿61美分等关键心理关口，触动止损买盘，令升势扩大。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)