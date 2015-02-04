纽约期市：期棉下滑，跟随商品市场普遍跌势

路透纽约2月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三触及逾一个月高位，但尾盘放量下滑，跟随商品市场的普遍跌势。

交投最活跃ICE-3月期棉合约 跌0.22美分或0.4%，结算价报61.23美分，盘中一度升至12月31日来最高的61.70美分。

谷物和原油价格齐跌，交易商表示，昨日大涨走势可能过度。

在周三收低前，期棉在过去七个交易日内有六日收高，受投机商空头回补及一系列强劲的出口销售报告带动，之前在1月23日触及近五年半最低的57.05美分。

周二期棉在突破关键技术阻力位后触动止损买盘。受助于周二的大涨势头，周三所有期棉合约均处于100日移动均线切入位61.00美分之上，为5月22日来首见。(完)

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)