纽约期市：期棉跳升至七周高位，因注册库存骤降

路透纽约2月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一升至七周高位，因交易所认证仓库库存大跌，且市场期待周二美国农业部发布的供需报告。
交投最活跃ICE-3月期棉合约 大涨0.71美分，或1.2%，结算价报62.30美分，早盘一度升至12月23日来最高62.81美分。
周一早在ICE网站发布的数据显示，在上周五的交易日内注册库存大跌18,918包，自40,945报几乎减半至22,065包。
这是库存量降至11月14日来最低，显示现货市场有大单交易。
交易商也在关注美国农业部周二将出炉的月度供需报告，市场普遍预计美国农业部将上调美国棉花出口预估，因近几周出口销售强劲，目前预估为1,000万包。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 利棣儿)