版本:
中国
市场报道 | 2015年 2月 12日 星期四 05:02 BJT

纽约期市：期棉在周度出口销售报告前遭遇获利了结，创三周最大单日跌幅

路透纽约2月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三创三周最大单日跌幅，在美国发布周度出口销售数据前遭遇获利了结。市场预计在连续数周表现强劲后，出口销售将减弱。

交投最活跃ICE-5月期棉合约 跌0.73美分，或1.2%，结算价报62.16美分，这是自1月20日来最大单日跌幅。

近月3月棉花合约跌0.49美分，或0.8%，报每磅62.02美分，今日跌幅为1月20日来最大。

自1月23日触及近五年半最低的57.05美分后，期棉大幅反弹，昨日创三个月最高的63.44美分。

MCM Inc经纪Jobe Moss表示，不过，期棉之后缩减涨幅，周二结算价远低于高位，这对潜在买家而言是利空技术信号。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐