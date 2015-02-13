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市场报道 | 2015年 2月 14日 星期六 04:54 BJT

纽约期市：期棉上扬，受助于投机性买盘和美元走软

路透纽约2月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉价格周五上扬，受助于早盘美元回落和油价上扬，以及投机客继续建立5月合约多头头寸。

交投最活跃的ICE-5月期棉合约 收涨0.51美分，或0.8%，报每磅63.32美分。该合约本周收涨2.7%，连涨第三周。

近月3月期棉合约 上扬0.22美分，或0.4%，收报每磅62.70美分，本周也连涨第三周，涨幅为1.8%。

交易商称，尽管指数基金将头寸从3月合约展期至5月合约的行动已基本结束，但部分小型投机客继续进行展期操作。3月合约将于2月23日到期。

美元指数稍早走软也扶助支撑期棉价格。美元今日稍后反弹。

油价反弹也提供支撑。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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