纽约期市：棉花期货跳升至五个月高位，因认证库存处于低位

欧洲汇市：英镑徘徊在七个月高点附近，等待建筑业数据出炉
路透伦敦5月3日 - 英镑兑美元周三下跌，但仍接近七个月高点，投资者在等待一项建筑业活动调查数据，以寻找英国经济状况的进一步线索。
路透纽约2月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三连升第四日，触及五个月高位，因认证库存仍接近2012年触及的低位，暗示实货市场对美国棉花的需求强劲。
交投最活跃的ICE-5月期棉 上扬0.79美分，或1.2%，收报每磅65.32美分，盘中触及2014年9月以来的次月合约最高位65.44美分。
ICE最新公布的数据显示，交易所库存周二持稳在10,685包，接近2012年以来最低水准。
今日上扬使次月合约 继续升向技术超卖区域，14日相对强弱指标攀升至72.253，为2014年1月以来最高。
交易商关注本周美国农业部周五公布周度出口销售报告，报告因周一总统日假期而推迟一日公布。
报告可能显示，上周棉花出口销售可能较近几周疲弱。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦5月3日 - 英镑兑美元周三下跌，但仍接近七个月高点，投资者在等待一项建筑业活动调查数据，以寻找英国经济状况的进一步线索。
路透5月3日 - 金价周三徘徊在上日触及的三周低点附近，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在6月加息的预期，带动美元走强。
0701GMT * 马克龙和勒庞周三进行总统大选前的电视辩论 * 辩论将于1900GMT开始，料持续两个半小时 * 勒庞周二明确表示，希望法国退出欧元区 * 路透专访：勒庞称欧元是一个严重负担；她若掌权或考虑资本管制 * Ifop Fiducial调查显示，马克龙将在决选中以59%对41%击败勒庞 (完) (编译 艾茂林; 审校 王洋)