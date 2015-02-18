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市场报道 | 2015年 2月 19日 星期四 04:45 BJT

纽约期市：棉花期货跳升至五个月高位，因认证库存处于低位

路透纽约2月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三连升第四日，触及五个月高位，因认证库存仍接近2012年触及的低位，暗示实货市场对美国棉花的需求强劲。

交投最活跃的ICE-5月期棉 上扬0.79美分，或1.2%，收报每磅65.32美分，盘中触及2014年9月以来的次月合约最高位65.44美分。

ICE最新公布的数据显示，交易所库存周二持稳在10,685包，接近2012年以来最低水准。

今日上扬使次月合约 继续升向技术超卖区域，14日相对强弱指标攀升至72.253，为2014年1月以来最高。

交易商关注本周美国农业部周五公布周度出口销售报告，报告因周一总统日假期而推迟一日公布。

报告可能显示，上周棉花出口销售可能较近几周疲弱。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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