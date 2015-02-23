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市场报道 | 2015年 2月 24日 星期二 04:49 BJT

纽约期市：期棉走低，因在连涨四周后有获利了结卖盘

路透纽约2月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一走低，交投淡静，因投机客在四周连涨后锁定获利，以及美国上周出口销售报告疲弱。

交投最活跃的ICE-5月期棉 小跌0.46美分，或0.7%，收报每磅64.20美分，为该合约连续第三日走低。

今日走低主要是因投机客在上周连涨第四周后锁定获利，Carolinas Cotton Growers Cooperative的总裁兼首席执行长Michael Quinn表示，这是期棉自去年8月以来的最长跌势。

次月期棉合约 自1月底触及近五个半月低位后已累积反弹了近11%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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