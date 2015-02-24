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市场报道 | 2015年 2月 25日 星期三 03:54 BJT

纽约期市：期棉上涨，因投机商买盘及交易所库存水准较低

路透纽约2月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二上涨，因在三日连跌后投机商再度入市，且受到3月合约交割通知日期间交易所认证库存水准较低以及外围市场上涨带动。

交投最活跃的ICE-5月期棉 升0.71美分，或1.1%，收报每磅64.91美分。

期棉价格昨日下滑，因投机商获利了结，尽管价格仍接近上周四触及的近五个月高位。这是自次月合约 开始从1月23日触及的近五年半低点反弹以来最长的跌势。

不过Wedbush Securities经纪Sharon Johnson称，回落幅度不大令投资人相信升势尚未完结，可能促使周二投资人再度建立多头仓位。

根据最新的ICE数据，交易所库存保持在7,983包的低点，远低于3月合约截至周一的62,600包未平仓合约水准。

Johnson表示，谷物市场上涨以及美元下滑也为期棉市场带来支撑。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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