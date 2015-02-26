纽约期市：期棉从五个月高位回软，受尾盘获利了结打压

路透纽约2月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四收低，尾盘遭遇获利了结打压，期棉从五个月高位回落，这抵消了出口销售数据稳健引发的对海外需求和供应萎缩带来的提振。

交投最活跃的ICE-5月期棉 跌0.34美分，或0.5%，收报每磅65.21美分，在收市前约一个小时，期棉上升至66.24美分，此为9月15日来最高。

期棉价格盘中多数时间稳步上涨，自9月来首次刺穿66美分，因之前公布的出口销售数据强劲。

不过收盘前约一个小时，涨势消退，因美元兑一篮子货币触及一个月高位，且有一些交易商进场对近期升势获利了结。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)