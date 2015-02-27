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市场报道 | 2015年 2月 28日 星期六 04:45 BJT

纽约期市：期棉走低，受累于止损卖盘和传言中国取消订单

路透纽约2月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五走低，跌至逾一周低位，因止损卖盘被触发，以及市场传言中国取消大量订单。期棉稍后缩减到跌幅，本周连续第五周收涨。

交投最活跃的ICE-5月合约 下跌0.28美分，或0.4%，收报每磅64.93美分，盘中触及2月17日以来最低63.58美分。

该合约本周上扬0.27美分，或0.4%，连续第五周收涨。该合约本月录得2013年1月以来最大月度涨幅。

交易商称，市场传言中国取消了大量美国棉花订单。

今日的跌势触动在65美分附近的止损卖单。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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