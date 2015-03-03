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市场报道 | 2015年 3月 4日 星期三 06:02 BJT

纽约期市：期棉连跌第四日，因投资者买盘减少

路透纽约3月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二跌至两周低位，录得六周来最大单日跌幅，因过去五周推动市场上扬的投机客买盘减少，暗示市场上行动能减弱。

交投最活跃ICE-5月期棉 下跌1.22美分，或1.9%，收报每磅63.63美分，盘中跌至2月17日以来最低63.52美分。今日的跌幅为1月20日以来最大。

该合约连跌第四日，为去年7月以来最长跌势。

今日缺乏新买盘，使市场出现一段“真空期”，清淡交投加之下行压力拖累价格走低，英国贸易商Plexus Cotton Ltd.的风险管理部董事Peter Egli表示。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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