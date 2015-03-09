纽约期市：棉花期货触及三周低位，受累于供需报告公布前的止损卖盘

标题新闻：欧盟执委会正在考虑是否将一大部分衍生品结算业务从伦敦转移至欧盟，但尚未决定--欧盟执委会副主席
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约3月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一跌至逾三周低位，连跌第八个交易日，交易商等待农业部公布月度供需报告，且在跌至前一日低位后触发止损卖盘，使跌幅放大。
交投最活跃的ICE-5月期棉合约 下跌0.72美分，或1.1%，收报每磅62.25美分，盘中跌至2月12日以来最低62.05美分。该合约连跌第八日，为2014年5月以来首次。
交易商静待美国农业部周二公布月度供需报告。他们尤其关注农业部是否会再度上调对7月结束的美国2014/15作物年度出口的预期。
美元 走强以及上周美国棉花出口销售疲弱继续重压市场，Keith Brown and Co的自营交易员和棉花交易员Keith Brown表示。
市场在前一日低位62.50美分左右触发止损卖盘，导致跌幅被放大。
今日是3月期棉期货 的最后一个交易日。根据ICE最新公布的数据，截至上周五，有9,948包认证库存，有15口或约1,500包未平仓合约。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。