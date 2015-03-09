纽约期市：棉花期货触及三周低位，受累于供需报告公布前的止损卖盘

路透纽约3月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一跌至逾三周低位，连跌第八个交易日，交易商等待农业部公布月度供需报告，且在跌至前一日低位后触发止损卖盘，使跌幅放大。

交投最活跃的ICE-5月期棉合约 下跌0.72美分，或1.1%，收报每磅62.25美分，盘中跌至2月12日以来最低62.05美分。该合约连跌第八日，为2014年5月以来首次。

交易商静待美国农业部周二公布月度供需报告。他们尤其关注农业部是否会再度上调对7月结束的美国2014/15作物年度出口的预期。

美元 走强以及上周美国棉花出口销售疲弱继续重压市场，Keith Brown and Co的自营交易员和棉花交易员Keith Brown表示。

市场在前一日低位62.50美分左右触发止损卖盘，导致跌幅被放大。

今日是3月期棉期货 的最后一个交易日。根据ICE最新公布的数据，截至上周五，有9,948包认证库存，有15口或约1,500包未平仓合约。(完)

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