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市场报道 | 2015年 3月 11日 星期三 03:55 BJT

纽约期市：期棉触及逾一个月低点，因美国政府供需报告影响

路透纽约3月10日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二触及逾一个月低点，连跌第九个交易日，此前美国政府报告显示预计全球库存增加，主要消费国－中国的预估需求降低。

交投最活跃ICE-5月期棉 下跌1.38美分，或2.2%，收报每磅60.87美分，为2月5日来最低，且今日跌幅为1月20日来最大。

美国农业部公布月度供需报告，预计截至7月31日的2014/15作物年度中国国内消费为3,500万包(每包480磅)，低于2月预估的3,550万包。报告公布后，期棉扩大跌幅。

这是美国农业部连续第五个月下调中国消费预估，去年10月的预估值高见3,800万包。

英国贸易商Plexus Cotton Ltd.风险管理部门董事Peter Egli表示，期棉在跌势途中触动止损卖盘，令起初的跌势扩大，因投机商撤出市场。

美国农业部报告中维持对美国出口预估在1,070万包，以及截至作物年度年底美国库存预估在420万包。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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