纽约期市：期棉触及逾一个月低点，因美国政府供需报告影响

美股业绩：辉瑞首季表现平淡，分析师把脉称并购交易是成长关键
类风湿性关节炎药物“捷抑炎”(Xeljanz)、前列腺癌治疗药品“安可坦”(Xtandi)，以及肺炎疫苗Prevnar的销售皆逊于分析师预估。乳癌药物Ibrance销售增长逾58%，但也略逊于预期，这项药品刚开始面临诺华制药同类治疗药品Kisqali的挑战。
路透纽约3月10日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二触及逾一个月低点，连跌第九个交易日，此前美国政府报告显示预计全球库存增加，主要消费国－中国的预估需求降低。
交投最活跃ICE-5月期棉 下跌1.38美分，或2.2%，收报每磅60.87美分，为2月5日来最低，且今日跌幅为1月20日来最大。
美国农业部公布月度供需报告，预计截至7月31日的2014/15作物年度中国国内消费为3,500万包(每包480磅)，低于2月预估的3,550万包。报告公布后，期棉扩大跌幅。
这是美国农业部连续第五个月下调中国消费预估，去年10月的预估值高见3,800万包。
英国贸易商Plexus Cotton Ltd.风险管理部门董事Peter Egli表示，期棉在跌势途中触动止损卖盘，令起初的跌势扩大，因投机商撤出市场。
美国农业部报告中维持对美国出口预估在1,070万包，以及截至作物年度年底美国库存预估在420万包。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
类风湿性关节炎药物“捷抑炎”(Xeljanz)、前列腺癌治疗药品“安可坦”(Xtandi)，以及肺炎疫苗Prevnar的销售皆逊于分析师预估。乳癌药物Ibrance销售增长逾58%，但也略逊于预期，这项药品刚开始面临诺华制药同类治疗药品Kisqali的挑战。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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