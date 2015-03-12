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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 04:18 BJT

纽约期市：期棉止跌反弹，因价格急跌后吸引棉纺厂买盘

路透纽约3月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上扬，结束2013年底以来最长跌势，因技术信号阻止投资者结清头寸，且低价吸引棉纺厂买入。

近月ICE-5月合约 跌至五周低位60.26美分后反弹，收盘上扬0.89美分，或1.5%，报每磅61.22美分。

该合约之前连跌10个交易日。

短期指数显示该合约处于超卖区域，相对强弱指标低于30，表明期棉价格在2月触及高位后下跌速度过快。

需求希望点燃升势。美国政府农业部周度出口报告显示，上周美国棉花出口增加，尽管土耳其买家取消了约2.5万包的订单。

报告与棉纺厂重返市场的预期基本一致。交易商预计，下周出口销售报告将显示销售进一步增加。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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