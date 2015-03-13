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亚洲 | 2015年 3月 14日 星期六 03:14 BJT

纽约期市：期棉重启跌势，因美元大涨拖累

路透纽约3月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五下滑，本周跌幅创11月来最大，因美元走强令对需求的担忧加重。

近月ICE-5月合约 收盘跌0.72美分，或1.2%，报每磅60.50美分，盘中多数时间在周四触及的五周低点60.26美分附近交投。

在过去12个交易日内，近月期棉有11日下跌。本周期棉跌幅为3.9%，商品市场普遍遭遇抛售。

汤森路透/核心商品CRB指数 降至2009年来最低水平。

美元续升，美元指数 一度升至2003年4月来最高。

美国农业部月度预估巩固了市场空头气氛，他们预计截至7月底库存预估增至逾1.1亿出口包的创纪录水准，因下调全球最大消费国－中国需求预估。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校　利棣儿)
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