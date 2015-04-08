纽约期市：期棉触及六周高位，静待出口销售数据和供需报告

路透纽约4月8日 - 期棉周三连涨第四日，触及六周高位，因在近日大涨后投机客资金涌入。市场静待美国政府明日公布的两项数据。

近月ICE-5月期棉合约 上扬0.31美分，或0.5%，收报每磅66.73美分，盘中触及2月23日以来最高67.19美分。

市场连涨第四日，为2月底以来最长升势。

目前基金展期，卖出近月合约 ，买入次月合约 。

受此影响，7月合约 的未平仓合约增加，尤其是在过去三日大涨后吸引了大量投机客买盘，但5月合约 未平仓合约减少的规模近几日受限。

交易商还关注周四将公布的出口销售数据和农业部月度供需报告。市场预计，农业部可能上调美国棉花出口预估，因本季迄今销售强劲。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)