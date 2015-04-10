纽约期市：展期交易和获利了结拖累期棉走低，美元走强进一步重压市场

美国热股：ACTIVISION BLIZZARD被列为苹果收购对象，股价触及纪录高位
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约4月10日 - 期棉周五录得近三个月来最大单日跌幅，因投资者将多头头寸展期，并在近期上涨后获利了结。另外，美元走强进一步重压市场。
近月ICE-5月期棉合约 下跌1.16美分，或1.8%，收报每磅65.06美分，盘中触及64.81美分的低位。今日的跌幅为1月20日以来最大。
不过，5月期棉合约本周上扬1.37美分，或2.2%，连涨第四周。
近月5月合约对次月7月合约 今日转为贴水，过去几日为溢价。7月合约收跌0.73美分，或1.1%，报每磅65.40美分。目前7月合约的未平仓合约数量超过了5月合约。
“5月/7月合约价差面临巨大的压力，因指数基金展期，”Sweet Futures的高级期权经纪Avery Putter表示。
美元走强也令期棉承压。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
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