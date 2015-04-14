纽约期市：需求疲弱拖累期棉走低，未因美元走软而受到提振

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透纽约4月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二回落，应相对于近几个月的有限实货需求，目前价格偏高，导致美元急跌也未能提振期棉上扬。
交投最活跃的7月期棉 回落0.44美分，或0.7%，收报每磅65.02美分。近月5月期棉合约 也下跌0.44美分，或0.7%，收报每磅64.69美分。
上周，次月期棉触及逾六个月高位 ，导致棉纺厂买盘离场。
目前价格仍过高，无法刺激大量需求，Risk Analytics的独立棉花交易员兼咨询师Louis Rose表示。
“毫无疑问，销售放缓，”Rose说，他还表示，价格可能需要跌至63.50-64美分才会出现大规模的需求。“我认为目前市场没有很多实货需求支撑。”
Rose指出，ICE认证库存增加是实货需求疲弱的迹象。
美元急跌也未能支撑期棉期价。
Rose称，美元下跌可能限制了期棉今日的跌幅。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)