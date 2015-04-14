纽约期市：需求疲弱拖累期棉走低，未因美元走软而受到提振

路透纽约4月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二回落，应相对于近几个月的有限实货需求，目前价格偏高，导致美元急跌也未能提振期棉上扬。

交投最活跃的7月期棉 回落0.44美分，或0.7%，收报每磅65.02美分。近月5月期棉合约 也下跌0.44美分，或0.7%，收报每磅64.69美分。

上周，次月期棉触及逾六个月高位 ，导致棉纺厂买盘离场。

目前价格仍过高，无法刺激大量需求，Risk Analytics的独立棉花交易员兼咨询师Louis Rose表示。

“毫无疑问，销售放缓，”Rose说，他还表示，价格可能需要跌至63.50-64美分才会出现大规模的需求。“我认为目前市场没有很多实货需求支撑。”

Rose指出，ICE认证库存增加是实货需求疲弱的迹象。

美元急跌也未能支撑期棉期价。

Rose称，美元下跌可能限制了期棉今日的跌幅。(完)

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