版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 18日 星期六 04:04 BJT

纽约期市：期棉连跌第四日，受累于技术性卖盘

路透纽约4月17日 - 期棉周五连跌第四日，至逾两周最低，因需求持续疲弱拖累价格跌至关键技术位之下，引发抛售。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 急跌1.29美分，或2%，收报每磅63.29美分，盘中触及4月2日以来最低63.26美分。

今日的跌幅为1月20日以来最大。

7月合约 本周收挫3.2%，为五个月来最大周度跌幅。

ICE近月5月期棉合约 收跌0.72美分，或1.1%，报每磅63.29美分。

之前，7月合约 跌至200日移动均线切入位64.49美分之下，引发进一步抛售。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐