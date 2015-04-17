纽约期市：期棉连跌第四日，受累于技术性卖盘

欧洲汇市：英镑徘徊在略低于1.30美元的水准，受本周乐观经济数据支撑

路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。