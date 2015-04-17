纽约期市：期棉连跌第四日，受累于技术性卖盘

欧洲汇市：英镑徘徊在略低于1.30美元的水准，受本周乐观经济数据支撑
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
路透纽约4月17日 - 期棉周五连跌第四日，至逾两周最低，因需求持续疲弱拖累价格跌至关键技术位之下，引发抛售。
交投最活跃的ICE-7月期棉合约 急跌1.29美分，或2%，收报每磅63.29美分，盘中触及4月2日以来最低63.26美分。
今日的跌幅为1月20日以来最大。
7月合约 本周收挫3.2%，为五个月来最大周度跌幅。
ICE近月5月期棉合约 收跌0.72美分，或1.1%，报每磅63.29美分。
之前，7月合约 跌至200日移动均线切入位64.49美分之下，引发进一步抛售。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
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