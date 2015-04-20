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市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 04:06 BJT

纽约期市：期棉在五个交易日中首日上扬，因棉纺厂逢低买入

路透纽约4月20日 - 期棉周一上扬，为五个交易日来首次，因在连跌四日后棉纺厂入市锁定低价，且投机客回补空头头寸。

交投最活跃的7月期棉合约 上扬0.1美分，或0.2%，收报每磅63.39美分，盘中触及4月2日以来最低62.96美分。

近月5月期棉合约 跌0.25美分，或0.4%，收报每磅63.04美分。

期棉合约之前连跌四日，周五骤降，7月合约跌穿位于200日移动均线的关键技术位。

价格回落吸引实货终端用户入市买入，近几周由于价格相对较高，市场上基本没有买需。期棉4月8日曾触及六个月高位。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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