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市场报道 | 2015年 4月 28日 星期二 03:56 BJT

纽约期市：期棉下滑，因触及七个月高位后出现商业卖盘

路透纽约4月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一一度触及逾七个月高
位，受美国棉花出口销售强劲吸引了投机性买盘带动，之后商业投资人趁
价高出货，期棉价格转跌。
                    
    7月期棉合约  收低0.11美分，或0.2%，报每磅66.23美
分，盘中交投在65.88-67.50美分区间，后者为去年9月15日来最高水平。
 
    
    近月棉花合约转为较次月合约升水，逆价差收盘为0.08美分。今日为
5月合约首个交割通知日。
    
    期货市场总成交量升4,579口，至29,154口，数据显示，上一交易日
未平仓合约增加3,239口，至174,566口。
    
    数据显示，上日未平仓合约增加3,246口，至171,327口。
    
    美元指数 下滑0.22%。追踪19种商品表现的汤森路透CoreCommo
dity CRB指数 跌0.04%。
    
    投机者持有的净多头仓位降至23,056口，上周为38,775口。
    
    交投最活跃的7月期棉合约 相对强弱指标降至60.943。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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