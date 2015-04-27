纽约期市：期棉下滑，因触及七个月高位后出现商业卖盘

路透纽约4月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一一度触及逾七个月高 位，受美国棉花出口销售强劲吸引了投机性买盘带动，之后商业投资人趁 价高出货，期棉价格转跌。 7月期棉合约 收低0.11美分，或0.2%，报每磅66.23美 分，盘中交投在65.88-67.50美分区间，后者为去年9月15日来最高水平。 近月棉花合约转为较次月合约升水，逆价差收盘为0.08美分。今日为 5月合约首个交割通知日。 期货市场总成交量升4,579口，至29,154口，数据显示，上一交易日 未平仓合约增加3,239口，至174,566口。 数据显示，上日未平仓合约增加3,246口，至171,327口。 美元指数 下滑0.22%。追踪19种商品表现的汤森路透CoreCommo dity CRB指数 跌0.04%。 投机者持有的净多头仓位降至23,056口，上周为38,775口。 交投最活跃的7月期棉合约 相对强弱指标降至60.943。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)