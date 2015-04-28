纽约期市：期棉受美元走软提振上扬，但尾盘涨势失去动能

路透纽约4月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二上扬，受助于美元走 软和商品市场普涨，但尾盘持有多头头寸的投机客感到涨势失去动能，遂 进行抛售，拖累期棉价格从日内高位大幅回落。 “市场涨势失去动能，”Plexus Cotton Ltd英国商品公司Plexus Co tton Ltd风险管理部董事Peter Egli表示，称过去两个交易日期棉收盘价 均远低于日高。 ICE-7月期棉合约 收涨0.16美分，或0.2%，报每磅66.39美分， 盘中交易区间为65.60-67.07美元。 现货月与次月合约价差CT-1=R上升0.49美分，至0.31美分。 总成交量萎缩9,826口，至19,372口。数据显示，前一日未平仓合约 增加5,906口，至180,472口。 美元指数 下跌0.70%。汤森路透CoreCommodity CRB指数<.TRJC RB>上扬0.32%。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)