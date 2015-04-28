版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 29日 星期三 03:07 BJT

纽约期市：期棉受美元走软提振上扬，但尾盘涨势失去动能

路透纽约4月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二上扬，受助于美元走
软和商品市场普涨，但尾盘持有多头头寸的投机客感到涨势失去动能，遂
进行抛售，拖累期棉价格从日内高位大幅回落。

    “市场涨势失去动能，”Plexus Cotton Ltd英国商品公司Plexus Co
tton Ltd风险管理部董事Peter Egli表示，称过去两个交易日期棉收盘价
均远低于日高。
    
    ICE-7月期棉合约 收涨0.16美分，或0.2%，报每磅66.39美分，
盘中交易区间为65.60-67.07美元。
    
    现货月与次月合约价差CT-1=R上升0.49美分，至0.31美分。

    总成交量萎缩9,826口，至19,372口。数据显示，前一日未平仓合约
增加5,906口，至180,472口。
    
    美元指数 下跌0.70%。汤森路透CoreCommodity CRB指数<.TRJC
RB>上扬0.32%。(完)    
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐