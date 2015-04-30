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市场报道 | 2015年 5月 1日 星期五 03:44 BJT

纽约期市：期棉触及逾七个月高位，因出口销售强劲

路透纽约4月30日 - 洲际交易所(ICE)玉米期货周四触及逾七个月高
位，之前美国政府公布的报告显示，最近一周当前作物年度棉花出口销售
高于之前四周均值，暗示对高品质美国棉花的需求强劲。

    “高等级棉花的供应有限，”Keith Brown and Co的所有人兼棉花交
易员Keith Brown表示。
    
    7月期棉合约 收涨0.79美分，或1.2%，报每磅67.88美分。盘
中交易区间为67.30-68.07美分，后者为去年9月12日以来最高。
    
    上周出口销售2014/15作物年度棉花12.42万包，较之前一周下降14%
，但远高于之前四周均值。
    
    近月期棉合约较次月合约升水增至每磅0.24美分。
    
    期货市场总成交量增加12,938口，至31,303口。数据显示，前一交易
日，未平仓合约增加3,886口，至186,383口。(完)    
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)

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