纽约期市：期棉触及逾七个月高位，因出口销售强劲

路透纽约4月30日 - 洲际交易所(ICE)玉米期货周四触及逾七个月高 位，之前美国政府公布的报告显示，最近一周当前作物年度棉花出口销售 高于之前四周均值，暗示对高品质美国棉花的需求强劲。 “高等级棉花的供应有限，”Keith Brown and Co的所有人兼棉花交 易员Keith Brown表示。 7月期棉合约 收涨0.79美分，或1.2%，报每磅67.88美分。盘 中交易区间为67.30-68.07美分，后者为去年9月12日以来最高。 上周出口销售2014/15作物年度棉花12.42万包，较之前一周下降14% ，但远高于之前四周均值。 近月期棉合约较次月合约升水增至每磅0.24美分。 期货市场总成交量增加12,938口，至31,303口。数据显示，前一交易 日，未平仓合约增加3,886口，至186,383口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)