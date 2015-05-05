纽约期市：ICE期棉小涨，因美元走软提供支撑

路透纽约5月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小涨，盘中在平盘上下 游走，因美元走软提供支撑，但美国棉花主要产地德州降雨令价格承压。 “7月期棉多空双方战况胶着，”英国贸易公司Plexus Cotton Ltd风 险管理部门主管Peter Egli称，他指出美国政府在周一市场收盘后发布的 报告显示，美国农户的棉花种植率为17%，显示种植进度正在“赶上”。 ICE-7月期棉合约 收涨0.08美分，或0.1%，报每磅66.75美分。 盘中交易区间为66.11-66.93美分。 现货月与次月合约价差CT-1=R维持不变，为每磅1美分。 期货市场总成交量减少2,781口，至17,056口。数据显示，上日未平 仓合约增加1,050口，至194,951口。 美元指数 跌0.43%。追踪19种商品表现的汤森路透CoreCommodi ty CRB指数 上扬1.32%。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)