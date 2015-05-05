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市场报道 | 2015年 5月 6日 星期三 03:23 BJT

纽约期市：ICE期棉小涨，因美元走软提供支撑

路透纽约5月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小涨，盘中在平盘上下
游走，因美元走软提供支撑，但美国棉花主要产地德州降雨令价格承压。
    
    “7月期棉多空双方战况胶着，”英国贸易公司Plexus Cotton Ltd风
险管理部门主管Peter Egli称，他指出美国政府在周一市场收盘后发布的
报告显示，美国农户的棉花种植率为17%，显示种植进度正在“赶上”。
    
    ICE-7月期棉合约 收涨0.08美分，或0.1%，报每磅66.75美分。
盘中交易区间为66.11-66.93美分。

    现货月与次月合约价差CT-1=R维持不变，为每磅1美分。
    
    期货市场总成交量减少2,781口，至17,056口。数据显示，上日未平
仓合约增加1,050口，至194,951口。
    
    美元指数 跌0.43%。追踪19种商品表现的汤森路透CoreCommodi
ty CRB指数 上扬1.32%。(完)    
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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