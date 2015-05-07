纽约期市：期棉跌至两周低位，因出口销售疲弱和美元走强

路透纽约5月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四跌至两周最低，因美元走强和周度出口销售报告公布后的膝跳反应，但稍后缩减跌幅。

“外围市场的影响是打压期棉价格的主要因素，”商品投资公司Logic Advisors的合伙人Ron Lawson说，他所指的是美元走强，以及玉米和大豆市场走疲。

7月玉米期货 收跌0.33美分，或0.5%，报每磅65.53美分，盘中触及4月23日以来最低64.96美分。

周四公布的数据显示，上周2014/15年棉花的出口销售降至1.98万包，引发的膝跳式反应打压期棉跌至新低，但交易商称，出口下降可能是因为上周期棉价格上涨，且表示，付运41.25万包的数据令人鼓舞。

现货月与次月合约价差CT-1=R跌0.49美分，至每磅0.5美分。

市场总成交量增加2,346，至21,245口。数据显示，前一日未平仓合约总计增加353，至197,831口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)