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市场报道 | 2015年 7月 15日 星期三 03:55 BJT

纽约期市：ICE期棉上涨，因低价和技术信号吸引买家

路透纽约7月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二录得6月底来最大单日升幅，因低价和关键技术水准刺激了买盘。

“在65美分附近出现许多买盘，”Risk Analytics独立棉花交易员兼顾问Louis Rose表示。

他指出，美国东南部燥热天气会影响主要产区的作物，交易所库存不断减少对期价也有支撑作用。

ICE-12月期棉合约 收高0.61美分或0.9%，结算价报每磅66.13美分。

美元指数 跌0.21%，追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 上升0.35%。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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