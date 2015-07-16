纽约期市：期棉从三周低位反弹，因技术性支撑和出口数据优于预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约7月16日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周四收高，受助于出口销售数据优于预期及技术性支撑。
政府周四公布的数据显示，美国上周出口销售当前作物年度棉花较之前一周猛增近70%。
“出口略胜预期，因价格触及低点，”Wedbush Securities高级棉花专家Sharon Johnson表示。
但出货水准以及2015/16年度销情令人失望，限制了棉花的升幅。
在跌穿65美分附近的技术支撑位后，期棉出现反弹，徘徊在周三触及的三周低点64.60美分上方。
ICE-12月期棉合约 收高0.37美分或0.6%，结算价报每磅65.24美分。
美国上周出口销售2014/15年度棉花5.12万出口包，较之前一周猛增69%。出货环比下滑36%，至13.62万出口包。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。