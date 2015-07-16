纽约期市：期棉从三周低位反弹，因技术性支撑和出口数据优于预期

“出口略胜预期，因价格触及低点，”Wedbush Securities高级棉花专家Sharon Johnson表示。

但出货水准以及2015/16年度销情令人失望，限制了棉花的升幅。

在跌穿65美分附近的技术支撑位后，期棉出现反弹，徘徊在周三触及的三周低点64.60美分上方。