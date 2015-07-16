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市场报道 | 2015年 7月 17日 星期五 05:04 BJT

纽约期市：期棉从三周低位反弹，因技术性支撑和出口数据优于预期

路透纽约7月16日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周四收高，受助于出口销售数据优于预期及技术性支撑。

政府周四公布的数据显示，美国上周出口销售当前作物年度棉花较之前一周猛增近70%。

“出口略胜预期，因价格触及低点，”Wedbush Securities高级棉花专家Sharon Johnson表示。

但出货水准以及2015/16年度销情令人失望，限制了棉花的升幅。

在跌穿65美分附近的技术支撑位后，期棉出现反弹，徘徊在周三触及的三周低点64.60美分上方。

ICE-12月期棉合约 收高0.37美分或0.6%，结算价报每磅65.24美分。

美国上周出口销售2014/15年度棉花5.12万出口包，较之前一周猛增69%。出货环比下滑36%，至13.62万出口包。(完)

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