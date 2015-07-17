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市场报道 | 2015年 7月 18日 星期六 03:25 BJT

纽约期市：期棉在清淡交投中连跌第三周，因美元上涨

路透纽约7月17日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周五变动不大，但在区间交投中连跌第三周，受到美元上涨和长期需求忧虑打压。

Plexus Cotton在周报中指出，从技术面来看，期棉市场目前波澜不兴，缺乏动能。

美元升至4月来高位，抑制了期棉的反弹。

ICE-12月期棉合约 收低0.02美分或0.03%，结算价报每磅65.22美分。盘中在64.76-65.25之间交投。

美元指数 升0.16%，盘中触及近三个月高位。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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