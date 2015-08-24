纽约期市：期棉急跌，因全球股市重挫引发获利了结

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约8月24日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周一跌至一周半最低，录得逾一年来最大单日跌幅，因中国股市暴跌引发全球股市和商品市场的抛售狂潮。
交易商称，这促使需要资金来追缴保证金的投资者对盈利的投资进行获利了结，其中包括卖出期棉。
根据最新的数据，期棉价格过去两周大涨，因美国农业部的产量预估利多，使在截至上周二持有大量净多头期棉头寸的投机客受益。
中国股市大幅震荡也对期棉市场不利，因中国是全球最大的棉花消费国。交易商称，尽管今日的交投主要受外围市场走势左右，但对中国需求减弱的预期也重压市场。
ICE-12月期棉 收跌2.86美分，或4.3%，报每磅64.05美分，盘中触及8月12日以来最低63.93美分。今日跌幅为次月合约2014年5月以来最大。
期货市场总成交量增加28,753口，至44,458口。数据显示，上周五未平仓合约增加129口，至196,660口。
美元指数 下跌1.41%，汤森路透核心商品CRB指数 急跌2.68%。
最近一周，投机客将期棉净多头头寸从19,341口增至41,986口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
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