纽约期市：期棉触及两周低位，因供应忧虑消退

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约8月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三触及两周低位，未跟随全球股市反弹之势，表明两周前美国政府供需报告带来的供应忧虑正在消退。
“我们即将看到德州的产量不像他们认为的那么低，”棉花交易员Keith Brown说，“事实上，期棉市场对股市上涨无动于衷，反应市场在关注其他因素。”德克萨斯州是美国最大的棉花种植州。
期棉周一跟随股市走低，因此，在股市今日反弹的情况下继续走疲，反应期棉市场本身的基本面在驱动价格，Brown说。
ICE-12月期棉合约 收跌0.65美分，或1%，报每磅62.51美分，盘中触及8月12日以来最低62.26美分。
期货市场总成交量减少4,285口，至22,297口。数据显示，昨日未平仓合约总计减少4,060口，至183,346口。
美元指数 上扬0.51%，汤森路透核心商品CRB指数 下跌1.21%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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