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市场报道 | 2015年 8月 29日 星期六 04:01 BJT

纽约期市：期棉小跌，本周遭受重大损失的投机商克制买盘

路透纽约8月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉昨日从两周低点修正性反
弹后周五小跌，本周因期棉大跌而遭受重大损失的投机商克制买盘。
    
    “棉纺厂不希望付高价，农户也不希望低价出手，”一市场人士这样
形容实货市场的僵局，这令市场由投机性交易主导。
        
    ICE-12月期棉  收低0.35美分，或0.6%，报每磅63.00美
分，盘中交易区间为62.76-63.62美分。
    
    期货市场总成交量减少2,619口，至15,534口。数据显示，昨日未平
仓合约总计增加109口，至181,015口。
    
    美元指数 上扬0.54%，汤森路透核心商品CRB指数 大
涨2.32%。(完)    
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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