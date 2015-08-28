纽约期市：期棉小跌，本周遭受重大损失的投机商克制买盘

路透纽约8月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉昨日从两周低点修正性反 弹后周五小跌，本周因期棉大跌而遭受重大损失的投机商克制买盘。 “棉纺厂不希望付高价，农户也不希望低价出手，”一市场人士这样 形容实货市场的僵局，这令市场由投机性交易主导。 ICE-12月期棉 收低0.35美分，或0.6%，报每磅63.00美 分，盘中交易区间为62.76-63.62美分。 期货市场总成交量减少2,619口，至15,534口。数据显示，昨日未平 仓合约总计增加109口，至181,015口。 美元指数 上扬0.54%，汤森路透核心商品CRB指数 大 涨2.32%。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)