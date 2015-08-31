纽约期市：期棉持平，交易商静待基本面消息

路透纽约8月31日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一收盘持平，仍接近近 期交投区间的底部，因对美国产量前景不确定，且担心新兴市场需求，交 易商也在等待下月新的供需报告。 “有的日子买，有的日子卖，有的日子不买也不卖，”商品投资公司 Logic Advisors合伙人Ron Lawson表示。 ICE-12月期棉 持平，报每磅63.00美分，盘中交易区间 为62.40-63.53美分。 期货市场总成交量增加1,217口，至17,456口。数据显示，昨日未平 仓合约总计减少923口，至180,092口。 美元指数 下滑0.25%，汤森路透核心商品CRB指数 大 涨2.53%。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)