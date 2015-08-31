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市场报道 | 2015年 9月 1日 星期二 04:44 BJT

纽约期市：期棉持平，交易商静待基本面消息

路透纽约8月31日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一收盘持平，仍接近近
期交投区间的底部，因对美国产量前景不确定，且担心新兴市场需求，交
易商也在等待下月新的供需报告。
    
    “有的日子买，有的日子卖，有的日子不买也不卖，”商品投资公司
Logic Advisors合伙人Ron Lawson表示。
        
    ICE-12月期棉  持平，报每磅63.00美分，盘中交易区间
为62.40-63.53美分。
    
    期货市场总成交量增加1,217口，至17,456口。数据显示，昨日未平
仓合约总计减少923口，至180,092口。
    
    美元指数 下滑0.25%，汤森路透核心商品CRB指数 大
涨2.53%。(完)    
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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