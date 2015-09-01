纽约期市：期棉触及近三周低点，因股市和商品市场恢复跌势

路透纽约9月1日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二跌至近三周最低水准， 因中国制造业数据疲弱，令对全球第二大经济体及全球最大棉花消费国中 国经济成长的担忧重燃。 “市场最大的问题就是需求，”MCM Inc经纪Jobe Moss表示，“经济 受袭，棉花市场蒙尘。” ICE-12月期棉 跌0.3美分或0.5%，报每磅62.70美分， 盘中跌至8月12日来最低的63.18美分。 期货市场总成交量减少1,373口，至16,982口。数据显示，昨日未平 仓合约总计增加97口，至180,189口。 美元指数 下滑0.44%，汤森路透核心商品CRB指数 大 跌3.01%。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)