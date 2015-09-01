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市场报道 | 2015年 9月 2日 星期三 03:20 BJT

纽约期市：期棉触及近三周低点，因股市和商品市场恢复跌势

路透纽约9月1日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二跌至近三周最低水准，
因中国制造业数据疲弱，令对全球第二大经济体及全球最大棉花消费国中
国经济成长的担忧重燃。
    
    “市场最大的问题就是需求，”MCM Inc经纪Jobe Moss表示，“经济
受袭，棉花市场蒙尘。”
        
    ICE-12月期棉  跌0.3美分或0.5%，报每磅62.70美分，
盘中跌至8月12日来最低的63.18美分。
    
    期货市场总成交量减少1,373口，至16,982口。数据显示，昨日未平
仓合约总计增加97口，至180,189口。
    
    美元指数 下滑0.44%，汤森路透核心商品CRB指数 大
跌3.01%。(完)    
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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