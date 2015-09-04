纽约期市：期棉在淡静交投中下滑，市场静待供需报告

路透纽约9月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五缩量下滑，保持区间交 投，因在长周末假期前投机商保持观望，且交易商静待下周美国政府将发 布的全球农产品供需报告。 “报告将为后市提供方向，”英国商家Plexus Cotton风险管理部门 主管Peter Egli称，“预计投机商不会很快作多。宏观情势不佳。许多投 机商都不愿参与玉米市场的交易。” ICE-12月期棉 跌0.14美分，或0.2%，报每磅62.62美分 ，盘中在62.42-62.86美分之间波动。 期棉连跌第二周，下滑0.38美分或0.6%。 期货市场总成交量减少5,530口，至7,495口。数据显示，昨日未平仓 合约总计减少89口，至179,052口。 美元指数 跌0.23%，汤森路透核心商品CRB指数 跌0.7 6%。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)