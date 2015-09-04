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市场报道 | 2015年 9月 5日 星期六 02:55 BJT

纽约期市：期棉在淡静交投中下滑，市场静待供需报告

路透纽约9月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五缩量下滑，保持区间交
投，因在长周末假期前投机商保持观望，且交易商静待下周美国政府将发
布的全球农产品供需报告。
    
    “报告将为后市提供方向，”英国商家Plexus Cotton风险管理部门
主管Peter Egli称，“预计投机商不会很快作多。宏观情势不佳。许多投
机商都不愿参与玉米市场的交易。”
        
    ICE-12月期棉  跌0.14美分，或0.2%，报每磅62.62美分
，盘中在62.42-62.86美分之间波动。
    
    期棉连跌第二周，下滑0.38美分或0.6%。
    
    期货市场总成交量减少5,530口，至7,495口。数据显示，昨日未平仓
合约总计减少89口，至179,052口。
    
    美元指数 跌0.23%，汤森路透核心商品CRB指数 跌0.7
6%。(完)  
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 李军; 审校 母红)

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