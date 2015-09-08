纽约期市：期棉触及两周高位，受全球股市和其他商品市场强势提振

路透纽约9月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二升至两周最高水准，受 全球股市和其他商品市场强势提振。 商品投资公司Logic Advisors合伙人Ron Lawson表示，棉花市场无法 一直不受其他市场影响。对中国经济成长放缓可能影响其他市场的担忧暂 时减轻，市场忧虑情绪降温。 ICE-12月期棉 收高0.66美分，或1%，报每磅63.28美分 ，盘中一度升至63.68美分的8月25日来最高。 期货市场总成交量增加9,120口，至16,627口。数据显示，昨日未平 仓合约总计减少38口，至179,014口。 美元指数 跌0.16%，汤森路透核心商品CRB指数 升0.8 6%。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)