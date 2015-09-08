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市场报道 | 2015年 9月 9日 星期三 03:15 BJT

纽约期市：期棉触及两周高位，受全球股市和其他商品市场强势提振

路透纽约9月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二升至两周最高水准，受
全球股市和其他商品市场强势提振。
    
    商品投资公司Logic Advisors合伙人Ron Lawson表示，棉花市场无法
一直不受其他市场影响。对中国经济成长放缓可能影响其他市场的担忧暂
时减轻，市场忧虑情绪降温。
        
    ICE-12月期棉  收高0.66美分，或1%，报每磅63.28美分
，盘中一度升至63.68美分的8月25日来最高。
    
    期货市场总成交量增加9,120口，至16,627口。数据显示，昨日未平
仓合约总计减少38口，至179,014口。
    
    美元指数 跌0.16%，汤森路透核心商品CRB指数 升0.8
6%。(完)  
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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