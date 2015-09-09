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市场报道 | 2015年 9月 10日 星期四 03:33 BJT

纽约期市：期棉在淡静交投中下滑，市场关注周五美国政府供需报告

路透纽约9月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三在淡静交投中下滑，保持在昨日的交投区间内，交易商在周五美国政府发布供需报告前不愿大举押注。

“投资人继续保持观望，”INTL FCStone风险管理顾问Chris Kramedjian表示，上月的报告意外利多，令许多交易员措手不及。

ICE-12月期棉 收低0.36美分，或0.6%，报每磅62.92美分，盘中在62.86-63.63之间交投。

期货市场总成交量减少6,196口，至10,484口。数据显示，昨日未平仓合约总计增加661口，至179,675口。

美元指数 升0.05%，汤森路透核心商品CRB指数 下挫1.31%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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