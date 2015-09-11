纽约期市：ICE棉花期货涨至两周高点，但在农业部供需报告发表后回吐涨幅

路透纽约9月11日 - 洲际商品交易所(ICE)棉花期货周五一度涨至两周多来的高点，随后快速回吐涨幅，收盘仅小涨。此前美国政府下调了对全球需求的预期，因作为棉花消费大国的新兴国家经济体经济前景不确定。
价格盘初受政府对美国生产和结转库存预估上调幅度不及预期的推动上涨。
ICE-12月期棉 收盘涨0.08美分，或0.1%，至每吨63.13美分。
美国农业部在月度供需报告中增加了美国产量预期至1,343万包(每包480磅)，高于上个月的1,308万包利好预期。
一些市场参与者预计美国农业部将大幅提高产量预估，但这个月的预期数字远低于许多人的预计。报告公布后，价格随即涨至每磅64.20美分，为8月25日来的最高水平。
短暂上涨后，交易商很快把注意力转向美国农业部预计全球需求为1.1344亿包，比8月的预期低100多万包，报告称原因为巴西和印尼等消费国经济状况不确定。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)