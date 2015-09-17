纽约期市：期棉缩量下滑，美国政府出口销售报告再度显示中国没有买入

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约9月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下滑，回吐昨日的温和涨幅，因此前美国政府周度出口销售数据再度显示，全球最大棉花消费国－中国没有买入。
“棉纺厂没有买入，”英国商户Plexus Cotton风险管理部门董事Peter Egli表示，“仍处于棉花价格没有棉纺厂期望的那么便宜的僵局中。”
ICE-12月期棉 收低0.31美分，或0.5%，报每磅62.40美分。盘中交易区间为62.30-63.21美分。
美国农业部周度报告显示，上周美国出口销售棉花9.66万包，较之前一周增加16%，较之前四周均值大涨46%。
但中国连续第二周没有从美国进口棉花，巩固了对中国进口需求疲弱的担忧。
期货市场总成交量减少330口，至12,342口。数据显示，之前一个交易日未平仓合约减少1,071口，至176,347口。
美元指数 跌0.84%。汤森路透核心商品CRB指数 跌0.38%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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